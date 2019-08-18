مجلس التعاون الخليجى يدين الهجوم الإرهابى على الشيبة بالسعودية

كتب: أحمد جمعة

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الاعتداء الذى نفذته ميليشيا الحوثي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعى فى حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الإرهابى الجبان الذى يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى إن مواصلة ميليشيا الحوثى استهداف المنشآت النفطية فى المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة فى تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، داعيا المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.