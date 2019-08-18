كنائس الكاثوليك بالمنيا تبدأ اليوم نهضات السيدة العذراء وحتى الأربعاء

سارة علام

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا نهضات صوم السيدة العذراء مريم منذ مساء اليوم وحتى العشرين من أغسطس الجاري.

يترأس نهضات العذراء الأب جوزيف منير المكون بالكلية الإكليريكية، والأب مايكل وليم راعى الحوصلية، الأب إسطفانوس دانيال جرجس المؤرخ من ايبارشية سوهاجـ إذ اختتمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر احتفالاتها بصوم العذراء، الخميس الماضى، بعد صوم استمر لمدة 15 يومًا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء قبل الماضى، صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومَا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى، بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالًا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.