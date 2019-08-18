صور.. رئيس جامعة القاهرة: معهد الأورام يستقبل مرضاه بكامل طاقته

المترددون على المعهد ينتظرون الكشف
المرضى فى انتظار الكشف
المرضى يتلقون العلاج
المرضى يقفون أمام شباك الكشف
المواطنون يترددون على معهد الأورام عقب انتهاء اعمال الترميم
أهالى المرضى ينهون اجراءات علاج ذويهم
تسجيل بيانات المرضى
توافد الأهالى على معهد الأورام
توافد المواطنين على معهد الاورام لتلقى العلاج
لجنة طبية تتابع حالة مريضة
مريض يتلقى العلاج
مريض يتلقى جلسة علاج
معهد الأورام يستقبل المرضى
معهد الأورام
نقل حالة لتلقى العلاج
أحد المرضى يتلقى العلاج
إحدى غرف معهد الأورام
إحدى غرف معهد الاورام
أخذ عينة من أحد المرضى
استقبال المواطنين بمعهد الأورام
اللجنة الطبية تتابع تقارير الحالات المرضية
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