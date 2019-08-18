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صحيفة إسرائيلية: ارتفاع أعداد المتعلمين للغة العربية لهذا السبب

الأحد، 18 أغسطس 2019 02:04 م
صحيفة إسرائيلية: ارتفاع أعداد المتعلمين للغة العربية لهذا السبب الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن بيانات رسمية صادرة عن وزارة التعليم الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع أعداد الإسرائيليين الدارسين للغة العربية، كمادة أساسية بالمدارس اليهودية بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه طبقا للبيانات فإنه فى عام 2011 كانت نسبة الطلاب اليهود الذين تخصصوا بـ 5 وحدات للغة العربية (وهى أعلى مستوى) فى امتحانات الثانوية العامة 2000 طالب، فى حين ارتفع هذا العدد فى عام 2018 إلى 3000.

اللغة العربية
اللغة العربية

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه على عكس الشعور بأن موضوع اللغة العربية يتلاشى من الجهاز التعليمى، إلا أن البيانات تشير إلى أن المزيد من الطلاب اليهود يدرسون اللغة العربية كمادة أساسية، وتعود الزيادة فى عدد الطلاب اليهود الذين يدرسون اللغة العربية، جزئياً، إلى تدريس اللغة العربية فى المدارس الإعدادية.

وأضافت الصحيفة انه فى عام 2018 تم فتح 260 تخصصا لتعليم اللغة العربية فى الجهاز التعليمى، وقالت الدكتورة ايتى امويل من مجموعة التدريب فى شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى إن دور متعلمى اللغة العربية اليهود هو حساس جدًا، لأن الطلاب يحبون اللغة ويريدون العمل بها في المستقبل، حيث يمكنهم الوصول إلى جميع الهيئات الأمنية.

 

 


اسرائيل

اللغة العربية

تل ابيب

جهات أمنية

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