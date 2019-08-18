رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى: عودة ثانى أفواج حج الجمعيات من السعودية

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى ، أن لجان المطارات تعمل بكامل فعاليتها، وأنه تم منح أعضائها التسهيلات والتيسيرات التى تمكنهم من أداء عملهم لخدمة ضيوف الرحمن وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكد رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أنه من المقرر أن يشهد اليوم الأحد عودة 900 حاج من محافظات السويس والإسماعيلية والمنوفية والقاهرة والدقهلية والجيزة، على أن يشهد غدا الإثنين انطلاق رحلات للعودة لـ1246 حاجا من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، حيث يشهد مطار جدة تفويج 555 حاجا من محافظات بورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية بينما يفويج مطار المدينة المنورة 691 حاجا الى ارض الوطن من محافظات القاهرة والجيزة وبنك ناصر والجمعيات المركزية.

وأضاف عبد الموجود أن غدا سيشهد تفويج 1015 حاجا من مكة الى المدينة لزيارة المسجد النبوى ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة، لافتا إلى ان هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

يذكر أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579 .