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دراسة: علاج توقف التنفس أثناء النوم يخفف الاكتئاب لمرضى القلب

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:00 ص
دراسة: علاج توقف التنفس أثناء النوم يخفف الاكتئاب لمرضى القلب النوم - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن علاج توقف التنفس أثناء النوم يخفف الاكتئاب لمرضى القلب، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews" فوجد الباحثون أن علاج توقف التنفس أثناء النوم يؤدى إلى تخفيف الاكتئاب والقلق وتغيير المزاج.
 
وقال كبير المؤلفين "دوج ماكيفوي"، باحث النوم في جامعة فلندرز في أديليد، أستراليا: "المرضى الذين أصيبوا بالجلطة أو السكتة القلبية معرضون لضعف الحالة المزاجية وهم أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بالاكتئاب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية فى المستقبل".
 
توقف النفس
توقف النفس
 
وقام فريقه بتحليل البيانات من حوالي 2700 مريض يعانون من توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي (OSA) وأمراض القلب المتوسطة إلى الشديدة الذين تم تسجيلهم في تجربة "Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints".
 
وبعد متابعة لمدة 3.7 سنوات فى المتوسط وجدنا أن علاج توقف التنفس أثناء النوم خفف أعراض الاكتئاب مقارنة مع أولئك الذين لم يعالجوا من المشكلة. وكان التحسن في الاكتئاب واضحًا في غضون ستة أشهر وكان مستدامًا.
 
وقال "مكيفوي" إن ما يصل إلى 50٪ من مرضى القلب يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، لذلك يجب علاجهم لتجنب الاكتئاب.

النوم

توقف النفس

التنفس

نوم

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