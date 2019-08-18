تحقيقات ربة منزل انتحرت بسم فئران فى مصر القديمة: أصيبت بحالة اكتئاب

كتب ـ سليم على

تستكمل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيقات فى واقعة تناول ربة منزل سم فئران داخل مركز السموم بسبب حالتها النفسية والمادية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليها متزوجة ولديها أربعة أبناء، ولكن زوجها لا يعيلها ويختفي بالأيام عن المنزل تاركًا لها المسئولية والعمل، ولكنها أصيبت بحالة من الاكتئاب والضغط النفسي تسبب في إقدامها على الانتحار والتخلص من حياتها بتناول سم فئران، ولكن ابنتها الكبرى استغاثت بالجيران، الذين حاولوا إنقاذها بنقلها لمركز السموم، ولكنهم لم يتمكنوا من إسعافها ولقت مصرعها على الفور.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من مركز السموم يفيد استقبال سيدة تخلصت من حياتها، ووفاتها عقب يومين من تواجدها في المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان، ونقله لمشرحة زينهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة.