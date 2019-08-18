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الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت 67 ألف و351 حاجًا مصريًا

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:05 ص
الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت 67 ألف و351 حاجًا مصريًا حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، عن استقبالها حتى صباح اليوم الأحد، 67351 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 62615 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 4736 حالة فى المدينة المنورة.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 206 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 139 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 67 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف قنديل، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 248 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

 


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