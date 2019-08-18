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الصحة تدعو المواطنين للمشاركة فى المبادرة الرئاسية لدعم الحياة الصحية

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:30 م
الصحة تدعو المواطنين للمشاركة فى المبادرة الرئاسية لدعم الحياة الصحية حملة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الحياة الصحية تحت شعار "100 مليون صحة" والتى انطلقت فى شهر مايو من العام الجارى تحت اسم "صحتنا فى أسلوب حياتنا". 

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحى و ممارسة النشاط البدنى، بالإضافة إلى حملة الاقلاع عن التدخين والتى انطلقت أولى فعاليتها فى شهر أغسطس الحالى من خلال تخصيص 30 عيادة للاقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المشاركة فى الحملة التى بدأت عملها بالفعل فى محافظات:"القاهرة، الجيزة الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، أسيوط، المنيا، قنا، وأسوان"، مشيرة إلى أن أماكن تواجد العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً.

 وأوضحت الوزارة أنه يتم من خلال العيادات تقديم المعلومات و الإرشادات للمواطنين التى توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة و تقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الذى يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة فى الاقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

وأضافت أن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة و تجوب المحافظات للترويج للمبادرة و التوعية بأضرار التدخين و أسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

ولفتت إلى أن أماكن عيادات الاقلاع عن التدخين و أرقام الاتصال الخاصة بكل عيادة ومواعيد وأيام العمل بها، توجد على الصفحة الرسمية للمبادرة الموجودة على "فيس بوك" و التى تحمل اسم " 100 مليون صحة".

 


التدخين

صحتنا فى اسلوب حياتنا

عيادات الاقلاع عن التدخين

الصحه

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