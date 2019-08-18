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الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم حفلات أفراح وسط النيل بـ 1500 جنيه

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:06 م
الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم حفلات أفراح وسط النيل بـ 1500 جنيه الأتوبيس النهرى
كتب سيد الخلفاوى

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تقدم محطة مرسى ماسبيرو النهرية التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، عدد من الخدمات الترفيهى بجانب خدمة النقل التى يقدمها الأتوبيس النهرى، والذى يسير رحلات مستمرة على مدار اليوم لمحطة الجامعة ورحلات نيلية للقناطر الخيرية.

وأوضحت هيئة النقل العام بالقاهرة، أن من بين الخدمات الترفيهية التى يقدمها الأتوبيس النهرى، تنظيم فسحة نيلية يوميا مدة الرحلة الواحدة ساعة بـ 20 جنيها داخل أتوبيس مكيف مكون من دورين به طابق مكشوف للتمتع بمنظر النيل.

وأيضا من بين الخدمات التى يقدمها الأتوبيس النهرى، بالقاهرة، تنظيم حفلات الأفراح وأسعارها 1500 جنيه للحفلة شاملة "الدى جى" و"الكوشة"، ومدتها ساعة متحركة فى النيل، داخل أتوبيس نهرى مكيف به طابق مكشوف مأمن بأسوار حديدية.

بالإضافة إلى تنظيم رحلات نيلية للقناطر بأتوبيس نهرى مكيف، مدة الرحلة ساعتين ذهاب وساعتين عودة وساعتين ينتظر فيها الأتوبيس الركاب فى القناطر حتى يتمكنوا من قضاء جولة بمعالم القناطر الخيرية والعودة مرة أخرى فى الأتوبيس، وسعر الرحلة 25 جنيها.


الاتوبيس النهرى

خدمات الاتوبيس النهرى

النقل العام

القاهرة

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