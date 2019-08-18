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إخلاء منزل من 3 طوابق عقب حدوث انهيار جزئى به فى سوهاج

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:21 ص
إخلاء منزل من 3 طوابق عقب حدوث انهيار جزئى به فى سوهاج انهيار جزء من عقار - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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أخلت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة المحلية منزلا مكون من 3 طوابق، بناحية نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج عقب حدوث انهيار جزئى بمنزل مكون من 3 طوابق ومبنى بالطوب الأحمر والطين.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج، يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة القسم دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية، وتبين من خلال التحريات التى قادها المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج وجود انهيار حائط داخلي وحدوث شروخ بسلم منزل مكون من ثلاثة طوابق مبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد علي مساحة 45 مترا مأهول بالسكان، ملك "محمد ج ع" 42 سنة موظف ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات أو تلفيات " ولم يؤثر ذلك علي المنازل المجاورة.

بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، ورجح سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

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قسم ثان سوهاج

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