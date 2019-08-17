سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 04:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

هتحافظ على قلبك وتقوى عضلاتك.. اعرف فوائد شوربة الكوارع

السبت، 17 أغسطس 2019 07:00 م
هتحافظ على قلبك وتقوى عضلاتك.. اعرف فوائد شوربة الكوارع شوربة الكوارع - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شوربة الكوارع من أشهر الاكلات الشعبية التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها المختلف فضلا عن ذلك تحتوى شوربة الكوارع على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع healthy فأن فوائد شوربة الكوارع هى:

شوربة الكوارع
شوربة الكوارع

 

1: تحتوى شوربة الكوارع على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة المفاصل والعضلات وعلاج خشونة الركبة والغضاريف.

2:تناول شوربة الكوارع بانتظام يحد من خطر الاصابة بالشيخوخة المبكرة وظهور علامات التجاعيد فى البشرة.

3:تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

4:تناول شوربة الكوارع يعمل على ضبط مستوى الضغط وحمايته من الارتفاع المفاجئ.

5:تحتوى شوربة الكوارع على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

6:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحسن حركة الامعاء والمعدة وتحميها من الاضطرابات.

7:تحتوى شوربة الكوارع على العديد من الفيتامينات التى تساعد على تعديل المزاج والوقاية من الاكتئاب والتوتر والضغط العصبى.

 


شوربة الكوارع

فوائد الشوربة

كوارع

فوائد الكوارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمواجهة تغيرات المناخ.. إنهاء 7 مشروعات لحماية السواحل الشمالية بـ133 مليون جنيه

لمواجهة تغيرات المناخ.. إنهاء 7 مشروعات لحماية السواحل الشمالية بـ133 مليون جنيه

التموين: صرف 60% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات أغسطس

التموين: صرف 60% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات أغسطس

اليوم.. عودة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية

اليوم.. عودة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية

تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان

تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة