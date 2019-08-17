موجز 6.. الرئيس السيسي يعين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف، وإصدار الرئيس السيسي 3 قرارات مهمة بخصوص قناة السويس، وغموض حول إصابة العشرات بمرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية بـ14 ولاية أمريكية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قرارات جمهورية لصالح هيئة قناة السويس، وأصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق مهاب مميش.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم عددا من المشروعات، تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور، وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

خلال مشاركته فى مراسم توقيع الوثيقة الدستورية السودانية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الأفريقى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نقل فى مستهلها رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الشعب السودانى الشقيق الذى قام بثورته النبيلة من أجل تحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، وهى أيضاً رسالة تؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السودانى ولمؤسسات الدولة السودانية فى سعيها لتحقيق هذه التطلعات، ووضع السودان على طريق جديد يقوم على الاستقرار والتنمية والرخاء.

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن مسئولى الصحة فى الولايات المتحدة يحققون فى 100 حالة من أمراض الرئة الغامضة التى يُعتقد أنها مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية فى 14 ولاية.

رغم كثافة الأعداد بها التى تصل إلى ربع مليون طالب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، حققت جامعة القاهرة الإنجاز الأكبر فى تاريخها بتقدمها 100 مركز بتصنيف شنغهاى الصينى للجامعات "الأقوى عالميا".

"أنا بقول لكل اللى بيسمعنى فى مصر، إن المسجد ده والمقام الموجود فيه بيعيق الحركة فى المحور.. احنا بنتكلم عن مشكلة عامة.. والله العظيم النبى محمد ما يرضى بكده..احنا قولنا شوفو مكان جديد واحنا نعمل مسجد طبق الأصل وأحسن من المسجد ده.. زى ما عملنا مساجد قبل كده.. اللى كان موجود غلط وكان تعدى.. والمساجد والكنائس لا تبنى على الأرض غلط أو حرام.. ولكنها تبنى على أرض صح بموافقة الدولة.. وده من منظور دينى.. الأرض لا يتم وضع اليد عليها ونقول بنبنى جامع.. ربنا مش يقبل الجامع بتاعه يتعمل كده.. ربنا يقبل أن الجامع بتاعه يتعمل على أغنى أرض بالفلوس.. تتحط الأراضى وتتخصص أو تشترى.. لكن أننا ناخد الأراضى علشان نعمل مسجد نصلى فيه" هذه كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، تعليق على تعطيل تنفيذ محور المحمودية بالإسكندرية بسبب وجود مسجد به ضريح وجمعية.

استقر ركب الحجيج بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما تحركت أفواج ضيوف الرحمن من مكة للمدينة، لزيارة المعالم الإسلامية، وتم الحجز للحجاج بفنادق بمحيط المسجد النبوى، ليكون قريباً على ضيوف الرحمن لزيارة قبر الرسول والصلاة، وسط إجراءات سهلة وبسيطة، حيث تم التسكين آليا.

يقوم شباب حركة النهضة – إخوان تونس- بحملة تشويه للشخصيات الرافضة لدعم عبد الفتاح مورو مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ اعتبرتهم خارج دائرة الإسلام أى كفار، حسبما كشف منذر فقراش عضو الحملة الوطنية فى تونس.

بعد أزمة اغلاق المطعم السورى شرق الاسكندرية ، و رصد العديد من المخالفات به ، أعلنت محافظة الإسكندرية شن حملات مكبرة على مستوى جميع الأحياء لإزالة إشغالات المطاعم و المقاهي المخالفة ، و أكدت محافظة الإسكندرية أنه لا تهاون في أي مخالفة وسيتم محاسبة المخالف ومن يتواطأ معه في أجهزة الإدارة المحلية.

أعلن نائب رئيس مجلس الدوما، أندريه إساييف، أن الحزب الحاكم فى روسيا، "روسيا الموحدة"، يدعم مقترحا جديدا يطالب بتقليص أيام الدوام الأسبوعى فى البلاد لـ 4 أيام فقط.

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن شهر يوليو الماضى كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق الذى يتم قياسه من قبل البشر على كوكب الأرض، حيث تم تأكيد ذلك رسميا.

معاناة النساء المتعلقة بارتداء الكعب العالي جميعها واحدة، فبعد كل مناسبة أو فرح أو مقابلة خاصة بالعمل، تتحول أقدامهن إلى كتلة من الألم، ولا تردد أى منهن فى خلع هذه الأحذية المؤلمة على الفور، فبعد جميع التجارب الممكنة لتخطى هذه الأزمة من بين تبديل الحذاء المؤلم بآخر بدون كعب مناسب للسهرات، أو وضع حذاء لين إضافى بحقيبة اليد لارتدائه بعد المعاناة من آلام القدم طوال اليوم.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

قضت محكمة أسرة الخليفة بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي" فى الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.

للمرة الثالثة في موسم واحد يلتقي النادي الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي مع نظيره بيراميدز في تمام الثامنة مساءً في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.