لو مريض قولون.. 5 أكلات ابعد عنها وحافظ على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

"غثيان وقىء وألم مستمر" جميعها من أعراض التهاب القولون وهو من الاضطرابات التى يتعرض لها الجهاز الهضمى وتؤثر على الصحة، قد يكون ذلك نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية السيئة أو نتيجة الضغط العصبى والتوتر الشديد.

وحسب ما ذكره موقع reidhealth فيجب على مرضى القولون اتباع بعض العادات الصحية مع تجنب تناول بعض الأطعمة التى تزيد من التهاب القولون ومنها:

1:ينصح مرضى القولون بتجنب تناول الأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت التى تسبب اضطرابات القولون.



قولون

2:الابتعاد عن المعجنات مثل "المكرونة ،الكعك ،الفطائر ،البيتزا" ، فهى من الاكلات التى تزيد من التهاب القولون .

3:تجنب الافراط فى تناول الحليب حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تزيد من التهاب القولون.

4:الاكثار من شرب القهوة يسبب اضطرابات القولون ، لذلك ينصح بتجنب تناول القهوة واستبدالها بالسوائل الطبيعية والعصائر.

5:الابتعاد عن الاطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل التى تسبب التهاب الامعاء والقولون.