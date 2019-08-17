سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 07:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو مريض قولون.. 5 أكلات ابعد عنها وحافظ على صحتك

السبت، 17 أغسطس 2019 03:00 ص
لو مريض قولون.. 5 أكلات ابعد عنها وحافظ على صحتك التهاب القولون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

"غثيان وقىء وألم مستمر" جميعها من أعراض التهاب القولون وهو من الاضطرابات التى يتعرض لها الجهاز الهضمى وتؤثر على الصحة، قد يكون ذلك نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية السيئة أو نتيجة الضغط العصبى والتوتر الشديد.

وحسب ما ذكره موقع  reidhealth فيجب على مرضى القولون اتباع بعض العادات الصحية مع تجنب تناول بعض الأطعمة التى تزيد من التهاب القولون ومنها:

1:ينصح مرضى القولون بتجنب تناول الأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت التى تسبب اضطرابات القولون.

قولون
قولون

 

2:الابتعاد عن المعجنات مثل "المكرونة ،الكعك ،الفطائر ،البيتزا" ، فهى من الاكلات التى تزيد من التهاب القولون .

3:تجنب الافراط فى تناول الحليب حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تزيد من التهاب القولون.

4:الاكثار من شرب القهوة يسبب اضطرابات القولون ، لذلك ينصح بتجنب تناول القهوة واستبدالها بالسوائل الطبيعية والعصائر.

5:الابتعاد عن الاطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل التى تسبب التهاب الامعاء والقولون.

 


التهاب القولون

القولون

اكلات ممنوعة من القولون

قولون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. 124 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى

اليوم.. 124 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة