طالبان: مقتل شقيق زعيم الحركة لن يعرقل محادثاتنا مع واشنطن

بيشاور (رويترز)

قال مسئولون بحركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، إن مقتل شقيق زعيم الحركة فى هجوم بقنبلة لن يعرقل المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف انسحاب القوات الأمريكية بعد 18 عاما من الحرب.

وقال عدد من مسؤولى الحركة إن زعيم طالبان هيبة الله أخونزادة لم يكن فى المسجد الواقع قرب مدينة كويتا الباكستانية وقت انفجار قنبلة بينما كان شقيقه الأصغر حفيظ احمد الله يؤم صلاة الجمعة وقتل مع ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير الذى وقع فى وقت وصلت فيه طالبان والولايات المتحدة إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات على اتفاق سيتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حروبها والانسحاب من أفغانستان.

وقال قائد بالحركة فى تصريح بالهاتف من مكان لم يكشف عنه "إذا ظن أحد أن استشهاد قادتنا سيوقفنا عن السعى لأهدافنا فإنه واهم"، وأضاف مشيرا إلى المحادثات مع الولايات المتحدة "إننا على وشك تحقيق أهدافنا".