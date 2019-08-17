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دراسة: دايت حمية البحر المتوسط تعزز فرص الإنجاب من الحقن المجهرى

السبت، 17 أغسطس 2019 11:30 م
دراسة: دايت حمية البحر المتوسط تعزز فرص الإنجاب من الحقن المجهرى الدايت أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة ومثيرة عن أفضل نظام غذائى اكتشفه العلماء حتى الآن، حيث وجدت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام حمية البحر المتوسط يرفع فرص الإنجاب للنساء المصابين بالعقم.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، أدى اعتماد النظام الغذائي الصحي الغنى بالفاكهة والخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك إلى زيادة فرص نجاح علاج الخصوبة بنسبة 60%  تقريبا بالنسبة لبعض النساء.

ويعتقد باحثون من جامعة هاروكوبيو في أثينا أن مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات تحسن من جودة بيض المرأة وتحمي أيضا الرحم من التلف.

وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي المتوسطى يحتوي فقط على كمية صغيرة من اللحوم الحمراء، التي تعزز فرص الحمل، في حين أنه غنى بالحبوب الكاملة، والتي يمكن أن تعزز صحة الجنين.

وقال الدكتور "نيكوس ياناكوريس"، المؤلف المشارك في الدراسة: "ينبغي تشجيع النساء على محاولة علاج الخصوبة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، مثل النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لأن هذا قد يساعد على زيادة فرص نجاح الحمل".

وأكد الباحثون أن تأثير اتباع حمية البحر المتوسط قويا بشكل خاص للنساء الأقل من 35 عاماً، ويجب اتباعه لمدة ستة أشهر لتعزيز الخصوبة.


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حميه البحر المتوسط

فوائد الدايت

الحقن المجهرى

الحمل

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