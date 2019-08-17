تعرف على أول مجمع لإنتاج البذور فى مصر يوفر 60 % من استيرادها بحلول 2022

تعرف على أول مجمع لإنتاج البذور فى مصر يوفر 60 % من استيرادها بحلول 2022السبت، 17 أغسطس 2019 07:56 م
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
هتبقي أد الدنيا بإذن الله ✌ أمنيه أراها تتحقق علي أرض الواقع ❤
وده واضح طول مافيه عزيمه واراده. تحيا مصر ✌ تحيا مصر ✌ تحيا مصر ✌