تعرف على أول مجمع لإنتاج البذور فى مصر يوفر 60 % من استيرادها بحلول 2022

كتب زكى القاضى

بدأت الدولة المصرية فى إنشاء مجمع لإنتاج البذور للعديد من أصناف الخضروات حيث يتم حالياً استيراد نحو 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير فى أسعارها.

وطبقا لكلمة اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، فأنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى لإنتاج بذور الخضروات حيث يتم نشاء مجمع لإنتاجها وفقاً لأحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلى بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية.

ويهدف المجمع الحصول على أفضل النبات ذو الإنتاج الوفير والمقاوم للعديد من أمراض التربة حيث تحقق المرحلة الأولى من البرنامج إنتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتباراً من نهاية عام 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلى.