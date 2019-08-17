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تعرف على أول مجمع لإنتاج البذور فى مصر يوفر 60 % من استيرادها بحلول 2022

السبت، 17 أغسطس 2019 07:56 م
تعرف على أول مجمع لإنتاج البذور فى مصر يوفر 60 % من استيرادها بحلول 2022 الرئيس فى افتتاح مشروع الصوب الزراعية
كتب زكى القاضى

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بدأت الدولة المصرية فى إنشاء مجمع لإنتاج البذور للعديد من أصناف الخضروات حيث يتم حالياً استيراد نحو 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير فى أسعارها.
 
 
وطبقا لكلمة اللواء مصطفى أمين،  مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، فأنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى لإنتاج بذور الخضروات حيث يتم نشاء مجمع لإنتاجها وفقاً لأحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلى بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية.
 
 
ويهدف المجمع الحصول على أفضل النبات ذو الإنتاج الوفير والمقاوم للعديد من أمراض التربة حيث تحقق المرحلة الأولى من البرنامج إنتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتباراً من نهاية عام 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلى.
 
 
 
 

بذور

مجمع بذور

السيسى

افتتاحات اليوم

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر

هتبقي أد الدنيا بإذن الله ✌ أمنيه أراها تتحقق علي أرض الواقع ❤

وده واضح طول مافيه عزيمه واراده. تحيا مصر ✌ تحيا مصر ✌ تحيا مصر ✌

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