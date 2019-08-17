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احذر.. 4 أمراض يمكن أن تسبب إعاقة.. منها التصلب المتعدد

السبت، 17 أغسطس 2019 04:00 ص
احذر.. 4 أمراض يمكن أن تسبب إعاقة.. منها التصلب المتعدد اعاقة-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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 المجال الطبى يشهد  تطورات كبيرة  تمكنه من تشخيص العديد من الأمراض، التي كانت مميتة في وقت سابق، وعلاجها بشكل جيد دون ترك أي تشوهات مدى الحياة. 
 
ومع ذلك وفقا لتقرير موقع "MedlinePlus" توجد بعض الاضطرابات التي قد تؤثر على يدك وساقيك بطريقة قد لا تتمكن معها أبدًا من استخدام أجزاء الجسم  في المستقبل. 
 
 

 بعض هذه الأمراض ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة إذا لم تعالج بشكل صحيح هى:

 
اعاقة
اعاقة

مرض الشلل الرعاش او باركنسون

الشلل الرعاش هو حالة قد يكون لدى المريض فيها اهتزازات ثابتة في جسمه، قد تظهر أعراض مرض باركنسون في العديد من المراحل اللاحقة لأن هذه الحلقات ليست منتظمة وقد تحدث على فترات منتظمة. 
 
قد  يسبب العديد من المشاكل في أداء الأنشطة اليومية ، بما في ذلك الجلوس والوقوف، كما قد يسبب صعوبة فى السيطرة على البول. 

التصلب المتعدد

هو مرض في الدماغ يهاجم الجهاز العصبي المركزي، وهو  نوع من أمراض المناعة الذاتية الذى يصل إلى المخ عبر الدم ويبدأ في إظهار آثاره بحدوث تورم فقط ، لكنه يبدأ تدريجياً بالتأثير على المناعة الكلية للجسم ، يمكن أن تؤدي هذه المشكلة الصحية إلى إعاقة مدى الحياة.

الشلل الدماغي

يُعرف الشلل الدماغي أيضًا بشلل المخ، ويعني اهتزاز الدماغ والشلل في الجسم، يحدث صعوبة في تحريك أجزاء الجسم وأداء الأنشطة اليومية، وإذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب ، يمكن أن تصل الإعاقة إلى أجزاء الجسم الأخرى أيضا. 

مرض دوبويترين

 

هو  مرض وراثي لم يسمع به معظم الناس، في هذا المرض ، تتشكل أنسجة الندبة في راحة اليد بسبب ضيق اليدين ، وتشعر الأصابع بالتقلص، مما يسبب صعوبة فى  القيام حتى  بالأنشطة العادية.
 
 

الشلل الدماغى

مرض باركنسون

إعاقة الجسم

التصلب المتعدد

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