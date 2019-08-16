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احرصى على الشوفان فى تغذية طفلك.. يحمى القلب ويحتوى على مضادات الأكسدة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 08:30 م
احرصى على الشوفان فى تغذية طفلك.. يحمى القلب ويحتوى على مضادات الأكسدة اصابع الشوفان لصحة طفلك ـ أرشيفية
كتبت أمل علام

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كشفت جمعية القلب الأمريكية، أن الشوفان  والحبوب الكاملة تحتوى على مواد مغذية لطفلك، فيمكن صنع أغذية لطفلك بالمنزل من الشوفان والتوت والحبوب الكاملة لتكون أكثر صحة، أصابع الشوفان الصحية، يمكن تقديمها لطفلك فى الإفطار.

اصابع الشوفان لصحة طفلك
اصابع الشوفان لصحة طفلك

قالت كوني ويفر، أستاذة بارزة في قسم علوم التغذية بجامعة بوردو في ويست لافاييت، إنديانا: "الشوفان له آثار صحية للقلب، بما في ذلك تأثيره على الألياف القابلة للذوبان في خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، والجلوكوز في الدم موضحة أن الشوفان يحتوي أيضًا على أفينانثراميد، وهو مادة مغذية دقيقة تحتوي على مضادات الأكسدة القوية، والمواد المضادة للالتهابات، التي قد تحمي من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي التوت البري، وبذور الكتان، والمكسرات التي تجعل المقرمش والمضغ أيضًا على العناصر الغذائية التي تعمل على تنشيط أنظمة الجسم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وأضافت جمعية القلب الامريكية:" إذا كنت تبحثينغداء صحى لطفلك، يمكن أن تكون أصابع الجرانولا المصنوعة من التوت والشوفان المصنوع بالمنزل يتميز بالطعم الحلو ومغذي في نفس الوقت".


صحة الطفل

اغذية صحية لطفلك

اغذية لصحة طفلك

صحة الاطفال

لتعزيز صحة طفلك

مضادات الاكسدة

صحة القلب

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