"أصحاب المدابغ" تحذر من كارثة بيئية لانخفاض أسعار الجلود لـ 50 جنيها

كتب أحمد حمادة

حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من أزمة بيئية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الجلود فى الأسواق العالمية والمحلية، مشيرة إلى وجود احتمال لعدم شراء المدابغ للكميات التى تتوفر خلال عيد الأضحى، والتى تضاعف بشكل كبير .

وقال محمد مهران رئيس شعبة اصحاب المدابغ ان اسعار الجلود للابقار والجاموس لن تتخطى ال50 جنيه ، مشيرا الى ان تكلفة انتاج الجلد المدبوغ على هذه الاسعار ستزيد عن سعر بيعه فى الاسواق، مضيفا ان اسعار جلود الخراف لن تزيد عن 10 جنيهات .

وأشار مهران فى تصريح لليوم السابع إلى أن سعر الجلود المنخفضة، قد تدفع الكثيرين لإلقائها فى المصارف والترع والشارع، ما قد يهدد بكارثة بيئية يجب التوعية بها من الآن .