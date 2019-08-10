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149.4 ألف طن معدل إنتاج البوتاجاز فى مصر خلال شهر واحد

السبت، 10 أغسطس 2019 12:43 ص
149.4 ألف طن معدل إنتاج البوتاجاز فى مصر خلال شهر واحد أنابيب بوتاجاز - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل إنتاج البوتاجاز خلال شهر مايو الماضى، بلغ 149.4ألف طن، مقابل 165.6 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
 

يذكر أن، قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج، نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار فى المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء.

وتستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات إنتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار والحقول القديمة، ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو.


انتاج البوتاجاز

جهاز الاحصاء

البترول

الزيت الخام

أنابيب بوتاجاز

اخبار

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