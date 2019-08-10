قبل الاحتفال بيومهم العالمى.. تعرف على خصائص الشباب المصرى

كتبت- هبة حسام

فى يوم 12 أغسطس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للشباب، والذى بدأ منذ عام 1998 عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوماً رسمياً لشباب العالم.

يأتى احتفال هذا العام تحت شعار: "إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب".

وعلى المستوى المحلى، هناك العديد من الجهود المبذولة والاهتمام من قبل الدولة تجاه الـشباب، ومن منطلق هذا الاهتمام، تحرص الدولة منذ عام 2016 على عقد مؤتمر وطنى للشباب ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة والشباب.

كان آخر تلك المؤتمرات، المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة يومى 30 و31 يوليو 2019 بحضور 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصرى.

وفى هذا الإطار، وبمناسبة اليوم العالمى للشباب والذى يحتفل به، بعد غد الاثنين، ننشر أهم 12 خاصية تميز الشباب فى مصر، وذلك من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بين العامين الماضى والحالى "2018، 2019".

1- يبلغ عدد الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عاما نحو 20.2 مليون نسمة، بنسبة 21% من إجمالى السكان فى مصر، 50.6% من هذا العدد للشباب ذكور، و49,4%، إناث، وفقا لتقديرات السكان فى 2019.

2- بلغت نسبة مساهمة الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عاما فى قوة العمل خلال عام 2018، نحو 41.8%.



3- بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 57.6%، أما المشتغلين بعقد قانونى، فبلغت نسبتهم 22.9%.

4- بلغت نسبـة الشباب المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 23.5% من إجمالى العاملين.



5- بلغت نسبـة الشباب المشتركين فى التأمين الصحى 17.7% من إجمالى العاملين.

6- بلغت نسبة حالات الزواج للذكور فى الفئة العمرية 18-29 عاما، 60,1% من إجمالى حالات الزواج التى تمت خلال عام 2018، مقابل 82,5% للإناث.



7- بلغت نسبـة إشـهادات الطلاق للذكور فى نفس الفـئة العمرية، 21.1%، من إجمالى إشهادات الطلاق التى تمت خلال عام 2018، مقابل 40,9% للإناث.

8- بلغت نسبة الشباب المدخنين فى الفئة العمرية 15-29 عاما 17,2%، من إجمالى الشباب فى نفس الفئة العمرية.



9- تبلغ نسبة مستخدمى الحاسب الآلى من الشباب فى الفئة العمرية 18-29 عام نحو 59.9%، منهم 57,4% ذكور، مقابل 42,6% إناث.

10- تبلغ نسبة مستخدمى الإنترنت من الشباب 62%.



11- يعد "فيس بوك، وتويتر"، من أهم وسائل التواصل الاجتماعى بين الشباب عبر الإنترنت بنسبة مستخدمين 97.7% من إجمالى الشباب مستخدمى الإنترنت.

12- 99.9% من الشباب لكل من الذكور والإناث فى الفئة العمرية 18-29 عاما، يستخدمون الهاتف المحمول.