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صور.. رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد مستشفى المبرة بالزقازيق

السبت، 10 أغسطس 2019 07:28 م
صور.. رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد مستشفى المبرة بالزقازيق جانب من الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى

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قام الدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحى بزيارة مفاجئة لمستشفى المبرة بالزقازيق، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتفقد وحدة الكلى والعناية والاستقبال، واستقبله الدكتور إياد الطحان، أخصائى الجراحة والمدير المناوب بالمستشفى.

وكلف الدكتور جمال سلامة، مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية، بسرعة تجديد التعقيم المركزى بقسم العمليات، وقرر توريد جهاز أشعة مقطعية وأجهزة للعمليات، لتلبية احتياجات المستشفى ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

فى سياق متصل، قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمستشفى القنايات المركزى، للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية المعالجة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى بالمستشفى، مؤكداً على مدير المستشفى بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعدادات القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك .

شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجية الصباحية والمسائية لتقديم الخدمة الصحية على مدار اليوم وخلال أيام إجازة العيد. وتفقد وحدة الغسيل الكلوى للتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة فى الوحدة، للحفاظ على أرواح المواطنين .

وإطلع المحافظ على السجلات المدون بها تاريخ أعمال الصيانة والفحص الدورى للأجهزة المستخدمة بوحدة الغسيل الكلوى للتأكد من الإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك .

 

 

 

محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات (1)

محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات 

 

محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات (2)
محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات 

 

محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات (3)
محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات 

 

محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات (4)
محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لمستشفى القنايات 

الشرقية

اخبار الشرقية

مدير التأمين الصحى

مستشفى المبرة

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