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داخلية اليمن: لا تهاون بحماية المدنيين والممتلكات بعدن

السبت، 10 أغسطس 2019 04:00 ص
داخلية اليمن: لا تهاون بحماية المدنيين والممتلكات بعدن القوات اليمنية
أ ش أ

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 طالبت وزارة الداخلية اليمنية، امس الجمعة، المدنيين بالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون فى العاصمة المؤقتة عدن.

وشددت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء فى منازلهم، وذلك حرصا من الوزارة للحفاظ على سلامة أرواح المدنيين خلال القيام بواجبها بتوفير الأمن والاستقرار بعموم مناطق ومديريات عدن.

وجدد مصدر مسؤول بالداخلية، الدعوة لكافة الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.

كما أكد المصدر أن الدولة لن تتهاون فى أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات فى عدن.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالى وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، فى محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة فى العاصمة المؤقتة عدن.


وزارة الداخلية اليمنية

قصر معاشيق

عدن

مديرية المنصورة

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