حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، ومتخذ دائرة قسم شرطة سيدى جابر، مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عمل كمين بالاشتراك مع ضباط مباحث القسم وألقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.