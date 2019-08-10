تداول 72 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ونويبع البحرى

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 26 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

من ناحةية أخرى، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 40 شاحنة و153 سيارة، اليوم السبت، بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهما 16 شاحنة و90 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة، وسينا، وبريدج، وعلى متنها 16 شاحنة و53 سيارة وغادرت السفينتان ايلة وسينا وعلى متنهما 14 شاحنة و10 سيارات.