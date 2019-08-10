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تحرير 114 محضر نقص وزن للمخابز وللمحال التجارية والمحطات البترولية بكفر الشيخ

السبت، 10 أغسطس 2019 01:18 م
تحرير 114 محضر نقص وزن للمخابز وللمحال التجارية والمحطات البترولية بكفر الشيخ حمله تموينيه - أرشيفية
كفر الشيخ – فريق المحافظات

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن الحملات المستمرة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية المدعمة، والرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، تمكنت من تحرير 114 محضر تمويني ،وهم 96 نقص وزن، ,سجل تفتيش، 10 تصرف بكمية، 3 مواصفات، وعدم وجود قائمة بأسعار المخبز.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تحرير محاضر للمحال التجارية والمحطات البترولية منهم 25 محضر، منهم 12عدم اعلان اسعار، 3 شهادة صحية، 3 سلع منتهية الصلاحية، وحضر مواد بترولية،و4عدم وجود ماكينة صرف بالمخبز،ومحضرمنع رجال الضبط القضائي،ومحضر عدم تقديم المحاسبة الشهرية.

 

 


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