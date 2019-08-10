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المركز التموينى ببورسعيد: التحول الرقمى يقلل المعاملات بين الموظف والمواطن

السبت، 10 أغسطس 2019 04:00 ص
المركز التموينى ببورسعيد: التحول الرقمى يقلل المعاملات بين الموظف والمواطن
كتب فريق المحافظات

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قالت رشا محمد صالح رئيس مركز المناخ أول للخدمات التموينية التابع لمدير التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، إن منظومة التحول الرقمى تعمل على تقليل المعاملات بين الموظف والمواطن من حيث أداء الخدمة وإنهاء كافة الخدمات بسهولة ويسر دون أدنى تعقيدات حتى يشعر المواطن بالمجهود المبذول من قبل الحكومة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت رشا أن المكتب تم تطويره بما يتلاءم مع منظومة التحول الرقمى حيث هناك صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى وأجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل مالها وما عليها كخدمة متميزة، بجانب أننا نعمل من الثامنة صباحا حتى انصراف آخر مواطن بعد إنهاء كافة خدماته التموينية.

وتابعت: المركز يقدم العديد من الخدمات التموينية الخاصة ببطاقة التموين من حيث تصنيف الخدمات والمتمثلة "بدل التالف والفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعى " طلاق " أو زواج فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط.

وفى سياق متصل أكدت أن المركز يستقبل نقل بطاقة تموينية من محافظة لأخرى أو إلغاء بطاقة فى حالة رغبة المواطن أو فى حالة وفاة صاحب الشأن إذا كان فرد واحد فضلا عن تقيد مواليد فى حالة فتح الباب لإضافة مواليد جديدة.

resized_رشا محمد صالح رئيس مركز الخدمات التموينية بحى المناخ ببورسعيد
 

 

المركز التموينى بحى المناخ ببورسعيد (2)
 

 

المركز التموينى بحى المناخ ببورسعيد (3)
 

 

المركز التموينى بحى المناخ ببورسعيد (4)
 

 

المركز التموينى بحى المناخ ببورسعيد (7)
 

 

المركز التموينى بحى المناخ ببورسعيد (9)
 

 

المركز التموينى بحى المناخ ببورسعيد
 

 


تموين بورسعيد

بورسعيد

اضافه مواليد

بطاقه تموينيه

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