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أوقاف أسوان تحدد 95 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

السبت، 10 أغسطس 2019 02:06 م
أوقاف أسوان تحدد 95 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك صلاه العيد - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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حددت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، 95 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك غداً الأحد.

قال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة استعدت لتجهيز أماكن الصلاة فى الساحات العامة والبالغ عددها 95 ساحة بمختلف المدن والمراكز ، فضلاً عن 1978 مسجداً لأداء صلاة العيد وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

يذكر أنه تم تحديد توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة أسوان، فى تمام الساعة 05:47 صباحاً.


عيد الاضحى المبارك

الاوقاف

ساحات العيد

صلاة العيد

اسوان

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