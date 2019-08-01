إخلاء 6 آلاف و500 من منازلهم شمال انجلترا تحسبا لانهيار سد جراء الفيضانات

لندن (أ ش أ)

أجلت السلطات البريطانية عددا من سكان بلدة "ويلى بريدج" فى مقاطعة ديربيشير، شمال إنجلترا، من منازلهم تحسبا لانهيار سد بحيرة "تودبرووك" الذى تضرر بسبب الأمطار الغزيرة التى استمرت 5 أيام.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الإلكترونى، أن شرطة المقاطعة طلبت من حوالى 6 آلاف و500 شخص من سكان القرية مغادرة منازلهم على الفور، فيما يبدو أن السد المتداعى، الذى يحوى خزانه 300 مليون جالون من المياه (13.64 مليون متر مكعب)، على وشك الانفجار فى أى لحظة جراء الفيضانات.

وأضافت أن الشرطة طلبت من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم التجمع فى مدرسة على بعد ثلاثة أميال أو التوجه إلى أبعد من ذلك إن أمكن.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من هطول أمطار بمعدل 1.6 بوصة (40 ملم) من المتوقع أن تسقط خلال ساعات فى أجزاء من الشمال الغربي.

وتضرر جدار حول خزان السد الضخم الذى يعود إلى الحقبة الجورجية وظهرت فجوة كبيرة به، فيما تواجه التجمعات فى جميع أنحاء شمال انجلترا مزيدا من الفيضانات اليوم.