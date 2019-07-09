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وفاة مزارع إثر وقوعه على سلم منزله فى طوخ وإصابته بنزيف بالمخ

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:40 م
وفاة مزارع إثر وقوعه على سلم منزله فى طوخ وإصابته بنزيف بالمخ جثة
القليوبيه-نيفين طه

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لقى مزارع مصرعه إثر وقوعه من أعلى سلم مسكنه وإصابتة بنزيف بالمخ، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا بوفاه المدعو "ك.م.ر"53 سنة، مزارع ومقيم خلوة الشيخ عبدالنبى عتمان بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبانتقال المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تبين أن المتوفى أصيب بحالة أغماء أثناء نزول من أعلى سلم مسكنه، مما أصابة بجرح بالرأس ونزيف بالمخ توفى على أثره، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


وفاه

طوخ

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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