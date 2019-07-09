مقتل 3 بشمال العراق فى هجوم بقذائف مورتر على بلدة الشرقاط

قال مسئولون بالشرطة العراقية ومصادر فى مستشفى، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة عندما سقطت ثلاث قذائف مورتر على بلدة الشرقاط بشمال العراق اليوم الثلاثاء.
وقال مسئولو الشرطة فى المنطقة إن عناصر من تنظيم داعش شاركت في الهجوم، وأضافوا أن قذائف المورتر أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتشددون فيها.
وأوضح العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط إن عناصر تنظيم داعش يختبئون في منطقة جبل مخول ويستخدمونها كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم.
وشن التنظيم مؤخرا سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة.
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