مقتل 3 بشمال العراق فى هجوم بقذائف مورتر على بلدة الشرقاط

(رويترز)

قال مسئولون بالشرطة العراقية ومصادر فى مستشفى، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة عندما سقطت ثلاث قذائف مورتر على بلدة الشرقاط بشمال العراق اليوم الثلاثاء.