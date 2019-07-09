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معهد التغذية: تناول 1.8 جرام من زيت السمك يوميًا يزيد معدلات حرق الدهون 22%

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:12 م
معهد التغذية: تناول 1.8 جرام من زيت السمك يوميًا يزيد معدلات حرق الدهون 22% زيت السمك
كتب وليد عبد السلام

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كشف المعهد القومى للتغذية عن فوائد أوميجا 3 لخفض الوزن وبناء العضلات للكبار، حيث أكد أن العديد من الدراسات أثبتت أن حمض الأوميجا 3 الموجود فى الأغذية المختلفة أو حتى المصنع يقوم بالمساعدة على حرق الدهون وزيادة الكتلة العضلية.

وقالت المعهد القومى للتغذية أن الأوميجا 3 تقوم بزيادة نسبة التيستسترون هرمون الذكورة البنائى، كما اثبتت الدراسات أيضا أن تناول 1.8 جرام فقط من زيت السمك يوميا لمدة 3 شهور يزيد من معدلات حرق الدهون بـ 22%.

وأضاف أن الأوميجا 3 تساعد على زيادة حساسية الانسولين ما يعنى أنه بعد تناول الوجبات فأن إفراز هرمون الانسولين يقل وبالتالى تراكم أقل للسكريات و الدهون بالجسم.

وأوضح المعهد أن الاوميجا 3 يكافح الإلتهابات لمكافحة الالتهاب ويساعد على سرعة معافاة العضلات بعد تمارين الحديد، وكلما زادت كتلتك العضلية كلما زاد معدل الحرق فى الجسم.


اوميجا 3

زيت السمك

معهد التغذية

الدهون

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