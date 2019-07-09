مصرع حداد سقط من أعلى عمارة سكنية بسوهاج أثناء العمل

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام، "حداد" يبلغ من العمر 27 عاما جثة هامدة، على إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بناحية العمرة دائرة مركز سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بسقوط شخص من أعلى بعقار تحت الإنشاء.

بناحية العمرة دائرة المركز انتقل مأمور وضباط المركز والفحص تبين سقوط "محمود ا ج ع" 27 سنة حداد ويقيم بذات الناحية من الدور السابع بعقار "تحت الإنشاء" مما أدى لوفاته.

بسؤال كل من مرافقه "محمود ن ع" 24 سنة حداد ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ونجل عم المتوفى "ياسر ع خ" 45 سنة مدرس، ويقيم بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المتوفى بالعمل بعقار تحت الإنشاء بالدور السابع اختل توازنه وسقط ببئر المصعد، مما أدى لوفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.