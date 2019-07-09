سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول دولى: باكستان تتسلم خلال ساعات مليار دولار من صندوق النقد الدولى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:00 ص
مسئول دولى: باكستان تتسلم خلال ساعات مليار دولار من صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد
إسلام آباد أش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ارنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى إسلام آباد، الاثنين، أن باكستان سوف تتسلم، خلال ساعات، مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من برنامج المساعدات المقدمة من الصندوق لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، عن مسئول صندوق النقد الدولى - فى مؤتمر صحفى - قوله "إن باكستان أبدت اهتمامًا واضحًا بالإصلاحات الاقتصادية وأن سعر صرف الدولار الأمريكى بات أقرب إلى الواقع"، مؤكدًا أهمية زيادة حصيلة الضرائب من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد الباكستاني.

وأشار المسئول الدولى إلى أن تحصيل الضرائب يترجم فى شكل تقدم اقتصادي، مشددًا على أهمية استقلال البنك المركزى الباكستانى من اجل تعزيز شفافية الأداء الاقتصادى للبلاد.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى قد وافق يوم الأربعاء الماضى على منح باكستان مساعدات مالية قدرها 6 مليارات دولار على مدار 3 أعوام.

 


مسئول دولى

أخبار باكستان

باكستان

صندوق النقد الدولي

مليار دولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: الأهلي السعودي يقترب من ضم أحمد حجازي

تقارير: الأهلي السعودي يقترب من ضم أحمد حجازي

علاء نبيل يرشح 4 مدربين لقيادة منتخب مصر.. وينتقد استقالة الجبلاية

علاء نبيل يرشح 4 مدربين لقيادة منتخب مصر.. وينتقد استقالة الجبلاية

قائد ميليشيا بطرابلس يهدد بضرب مطار مدنى.. و"النايض" يخاطب غسان سلامة

قائد ميليشيا بطرابلس يهدد بضرب مطار مدنى.. و"النايض" يخاطب غسان سلامة

غرائب أمم أفريقيا.. تونس وبنين إلى ربع النهائى دون أى انتصار

غرائب أمم أفريقيا.. تونس وبنين إلى ربع النهائى دون أى انتصار

التأمين الصحى الشامل: تغطية شاملة لكل الأمرض من الميلاد وحتى الوفاة

التأمين الصحى الشامل: تغطية شاملة لكل الأمرض من الميلاد وحتى الوفاة

"تعليم البرلمان" توصى باستراتيجية للقضاء على الدروس الخصوصية فى كليات الطب

"تعليم البرلمان" توصى باستراتيجية للقضاء على الدروس الخصوصية فى كليات الطب

شاهد.. احتفالات جماهير تونس فى استاد الإسماعيلية بالتأهل لدور الـ8.. صور

شاهد.. احتفالات جماهير تونس فى استاد الإسماعيلية بالتأهل لدور الـ8.. صور

بسام راضى: الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد رئاسة القمة الأفريقية بالنيجر

بسام راضى: الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد رئاسة القمة الأفريقية بالنيجر

تألق × إثارة .. كيدال جينر تؤدى تحدى bottle cap challenge "فيديو"

تألق × إثارة .. كيدال جينر تؤدى تحدى bottle cap challenge "فيديو"

تفاصيل حرق نجار لشقة خطيبته بشبرا الخيمة..المتهم: انتقمت من أمها لأحرق قلبها

تفاصيل حرق نجار لشقة خطيبته بشبرا الخيمة..المتهم: انتقمت من أمها لأحرق قلبها

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019

انتفاضة مصرية لاسترداد الآثار المسروقة.. القاهرة تكلف مكتب محاماة بريطانى لبحث ملف بيع قطع مصرية فى مزاد "كريستيز".. واللجنة القومية للآثار المستردة تستغرب من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها

انتفاضة مصرية لاسترداد الآثار المسروقة.. القاهرة تكلف مكتب محاماة بريطانى لبحث ملف بيع قطع مصرية فى مزاد "كريستيز".. واللجنة القومية للآثار المستردة تستغرب من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة