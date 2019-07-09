مسئول دولى: باكستان تتسلم خلال ساعات مليار دولار من صندوق النقد الدولى

إسلام آباد أش أ

أعلن ارنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى إسلام آباد، الاثنين، أن باكستان سوف تتسلم، خلال ساعات، مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من برنامج المساعدات المقدمة من الصندوق لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، عن مسئول صندوق النقد الدولى - فى مؤتمر صحفى - قوله "إن باكستان أبدت اهتمامًا واضحًا بالإصلاحات الاقتصادية وأن سعر صرف الدولار الأمريكى بات أقرب إلى الواقع"، مؤكدًا أهمية زيادة حصيلة الضرائب من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد الباكستاني.

وأشار المسئول الدولى إلى أن تحصيل الضرائب يترجم فى شكل تقدم اقتصادي، مشددًا على أهمية استقلال البنك المركزى الباكستانى من اجل تعزيز شفافية الأداء الاقتصادى للبلاد.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى قد وافق يوم الأربعاء الماضى على منح باكستان مساعدات مالية قدرها 6 مليارات دولار على مدار 3 أعوام.