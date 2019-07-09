مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك..وتنهى إصلاح كسر ماسورة مياه

كتب سيد الخلفاوى

انتهت أجهزة مدينة أبو النمرس بالجيزة من إصلاح كسر خط المياه 9 بوصه بشارع أنور حامد منطقة القصبجى وإعادة ضخ المياه به، وذلك بحضور المهندس رضا على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وفى سياق أخر، نفذ المهندس رضا على، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، حملة لترقيم "التوك توك" وإلزامهم بالتعريفة الجديدة لهم وهى "3.5" أجرة موحدة لجميع المناطق، حيث دونت أجهزة المدينة تعريفة الركوب على مركبات التوك توك، بجوار اسم المنطقة التابع لها، حتى لا يتم استغلال الركاب.

وقال رئيس المدينة، إنه بناءًا على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضبط التعريفة الخاصة بالسرفيس والتوك توك تم تنفيذ حملة على التكاتك وتم وضع التعريفة الموحده وترقيم التوك توك وعمل سجل لسائق المركبة ليتم الرقابة عليهم لمن يخالف التعريفة او يسئ التصرف مع المواطن.