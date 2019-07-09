سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك..وتنهى إصلاح كسر ماسورة مياه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:50 ص
مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك..وتنهى إصلاح كسر ماسورة مياه مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت أجهزة مدينة أبو النمرس بالجيزة من إصلاح كسر خط المياه 9 بوصه بشارع أنور حامد منطقة القصبجى وإعادة ضخ المياه به، وذلك بحضور المهندس رضا على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وفى سياق أخر، نفذ المهندس رضا على، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، حملة لترقيم "التوك توك" وإلزامهم بالتعريفة الجديدة لهم وهى "3.5" أجرة موحدة لجميع المناطق، حيث دونت أجهزة المدينة تعريفة الركوب على مركبات التوك توك، بجوار اسم المنطقة التابع لها، حتى لا يتم استغلال الركاب.

وقال رئيس المدينة، إنه بناءًا على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضبط التعريفة الخاصة بالسرفيس والتوك توك تم تنفيذ حملة على التكاتك وتم وضع التعريفة الموحده وترقيم التوك توك وعمل سجل لسائق المركبة ليتم الرقابة عليهم لمن يخالف التعريفة او يسئ التصرف مع المواطن.

 

إصلاح كسر ماسورة مياه (1)

 
 

 

إصلاح كسر ماسورة مياه (2)
 

 

إصلاح كسر ماسورة مياه (3)
 

 

مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك (1)
 
مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك (2)
 
مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك (3)
 

 

مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك (4)
 

 

مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك (5)
 

 

مدينة أبو النمرس تفرض أجرة موحدة على التوك توك (6)
 

مدينة أبو النمرس

التوك توك

كسر ماسورة مياه

محافظة الجيزة

ابو النمرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جميع أهداف مباريات دور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. جميع أهداف مباريات دور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة