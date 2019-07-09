محافظة القاهرة: استمرار هدم عشش ترعة الطوارئ ونقل 722 أسرة لـ"أهالينا 1"

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة القاهرة، أعمال تطوير منطقة ترعة الطوارئ، الكائنة بحى السلام أول، والتى سيتم تنفيذ محور مرورى جديد بها، بالتزامن مع نقل سكان المنطقة العشوائية المحيطة بالمكان وتسكينهم بمشروع أهالينا 1 الذى تم تنفيذه بالقرب من المنطقة بخى السلام أول.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جارى حالياً استكمال العمل في محور الطوارئ ونقل سكان العشش لمشروع أهالينا بمدينة السلام، مشيرا إلى أن عدد الأسر التى تم نقلها بلغ 722 أسرة حتى الآن.

يذكر أن المبانى المقامة بمحيط ترعة الطوارئ مقامة على اراضى دولة، وكانت تعد الترعة مصدر للتلوث والروائح الكريهة، ويطلق عليها اسم الرشاح، وتم ردمها ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتم الأن ازالتة العشش بالتزامن مع تنفيذ محور ترعة الطوارئ.