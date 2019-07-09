صور.. فن الإتيكيت والرسم فى برنامج التدريب الصيفى لمجلة "نور" للأطفال

أطلقت "مجلة نور" للأطفال الصادرة عن "المنظمة العالمية لخريجى الأزهر" برنامج تدريبى صيفى للأطفال يشمل عدة ورش فى فن الإتيكيت والرسم والأشغال الفنية والصلصال والزراعة.

شهد البرنامج تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين حيث قاموا بتنفيذ العديد من الأشكال الفنية الورقية والملونة من خلال ورشة "اصنع بنفسك"، كما قاموا بتطبيق مجموعة من آداب وقواعد السلوك والمعاملات الحياتية المختلفة من خلال ورشة "فن الإتيكيت" تعرفوا خلالها على بعض النصائح العامة لاتيكيت الحديث، واتيكيت آداب تناول الطعام وغيرها، وخلال ورشة "التشكيل بالصلصال" قام الأطفال المشاركين بتصميم أشكال مجسمة من الصلصال .

يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات وإثقال المواهب المختلفة بشكل شيق وممتع ومفيد وذلك من خلال عدد من الفنانين والخبراء المتخصصين فى مجالهم.