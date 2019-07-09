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جامعة الأزهر تواصل فعاليات مؤتمر تعزيز استراتيجية التعليم العالى بأفريقيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:25 م
جامعة الأزهر تواصل فعاليات مؤتمر تعزيز استراتيجية التعليم العالى بأفريقيا جانب من المؤتمر
كتب لؤى على

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انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الأفريقية"، الذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية لأول مرة فى مصر بعد افتتاح مقر للاتحاد بجامعة الأزهر كمقر لجامعات شمال أفريقيا.

 

وتتناول محاور جلسات اليوم الثانى من المؤتمر الذى يعقد بمشاركة أكثر من 300 شخصية من قيادات التعليم العالى بأفريقيا، استراتيجية التعليم بقارة أفريقيا وإسهام التعليم العالى فى مجالات إدارة البيانات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتحسين إدارة التعليم عبر القدرة المعززة أجمع البيانات والإدارة من أجل الحكم الفعال، ودور الخدمات الإلكترونية فى دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني.

 

كما تناقش جلسات المؤتمر الذى يعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر التطوير فى التعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار لمواجهة التحديات القارية وتعزيز التنافس العالمى، وتعزيز ثقافة السلام ومجابهة الصراعات بكافة مستويات التعليم، ودعم قدرات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها لتحسين المدخلات والجودة وإدارة التعليم وأنظمة التدريب، ودور بنك المعرفة المصرى فى دعم ورفع كفاءة البحث العلمي.

 

ويشارك فى المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

 
 
 
مؤتمر «دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية» (1)
 

 

مؤتمر «دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية» (2)
 

 

مؤتمر «دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية» (3)

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

اتحاد الجامعات الافريقية

افريقيا

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