تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر 15 يوما

كتب ــ أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "أحمد. ع"، و"وائل.س"، عاطلين، واعترفا أمام النيابة بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بسرقة المواطنين بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط المتهمين، وتبين بأنهم عاطلين مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم "2 سلاح أبيض"، وأرشدا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.