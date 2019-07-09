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بنك ناصر: إنشاء مركز تنمية الموارد البشرية لرفع أداء الموظفين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:38 م
بنك ناصر: إنشاء مركز تنمية الموارد البشرية لرفع أداء الموظفين جانب من الإجتماع تنمية الموارد البشرية ببنك ناصر
كتب مدحت وهبة

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استقبل الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتور عمرو النحاس المدير التنفيذى للأكاديمية والدكتور أشرف عبد الرحمن نائب رئيس الأكاديمية لشئون الطلبة، بحضور مسئولين من البنك لبحث سبل التعاون بين البنك والأكاديمية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة التضامن الاجتماعى بالعمل على تطوير العنصر البشرى بالبنك.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور شريف انشطة البنك المختلفة ومبادرات البنك الاخيرة والتى تهدف الى دعم الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم مثل مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ،كما ناقش الجانبين اهمية تطوير العنصر البشرى والدورات التدريبية التى يمكن أن تقدمها الأكاديمية للبنك، كما تم مناقشة نشاطات الأكاديمية، وما حققته من نجاحات فى مجال تدريب العلوم المصرفية .

وصرح الدكتور شريف فاروق، أنه فى إطار العمل على تطوير العنصر البشرى أنشأ البنك بإنشاء مركز تنمية الموارد البشرية بفرع 6 أكتوبر بمساحة 480 مترا، بهدف توفير وتنظيم الدورات التدريبية للموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، حيث يحرص البنك على توفير بيئة العمل المناسبة لكل من الموظفين والعملاء لكى تواكب خدماته أحدث النظم المصرفية لذلك أعطى الموارد البشرية اهتماما كبيرا، عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة وبناءة، بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وبما يتناسب وعراقة البنك وأهدافه.


بنك ناصر

بنك ناصر الاجتماعى

تنمية الموارد البشرية ببنك ناصر

وزاره التضامن

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