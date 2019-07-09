بريطانيا تعتزم مغادرة الاتحاد الأوروبى 31 أكتوبر المقبل

كتب وكالات

أعلن الوزير البريطانى المكلف بملف بريكست ستيفن باركلى، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبى فى الـ 31 من أكتوبر المقبل بعد تأجيل موعد الخروج مرتين، بحسب "روسيا اليوم".

وقال باركلى فى تصريح صحفى: "قلنا دوما وبوضوح، وبوريس جونسون (المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي) قال بشكل جلي: ينبغى على المملكة المتحدة الخروج فى 31 أكتوبر".

وأضاف أنه "من مصلحة الطرفين تجنب الانسحاب من دون اتفاق، غير أن الحكومة البريطانية تتحضر لسيناريو كهذا وتداعياته، متوقعا أن تتأثر إيرلندا أكثر من المملكة المتحدة.

وأكد أن "دول الاتحاد الأوروبى الـ27 قالت إن تأجيلا من دون هدف غير مرغوب به"، لافتا إلا أن الجميع يشعرون بـ "الإرهاق من بريكست"، لا سيما قطاع الأعمال الذى لا يرغب "بأن يدوم الغموض" الذى يسود الحياة فى بريطانيا منذ استفتاء "بريكست" فى يونيو 2016.

ويؤكد المرشحان لخلافة تيريزا ماي، وهما وزير الخارجية الأسبق بوريس جونسون ووزير الخارجية الحالى جيريمى هانت، رغبتهما بعقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن "بريكست" بعدما رفض النواب البريطانيون الخطة التى اقترحتها ماى ثلاث مرات، ويشدد جونسون على الخروج من الاتحاد فى 31 أكتوبر، باتفاق أو دونه.