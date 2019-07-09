انتداب المعمل الجنائى لفحص آثار حريق مخزن فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

انتدبت النيابة العامة فى شمال الجيزة والمعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق الذي نشب داخل مخزن فى كرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن حريق نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل أحد المخازن فى كرداسة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة كرداسة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى، محاصرة النيران ومنع خطر التمتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.