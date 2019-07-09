السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "السيد.ف.أ-26 سنة-عامل" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ناصر.م.ع"، بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى، أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة بالجسد.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة وجهت إليهما تهمة الشروع فى القتل وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.