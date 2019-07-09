الخدمات البيطرية: تحصين مليون و550 ألف و943 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، موضحًا أنه تم تحصين مليون و550 ألف و943 رأس ماشية بينهم "933 ألف و701 أبقار، 533 ألفًا و104 جاموس، 77 ألف و13 أغنام، و7125 ماعز" منذ بداية الحملة 22 من الشهر الماضى وحتى الآن.

وقال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالهيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حملة التحصين الجديدة للماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تواصل عملها بجميع قرى المحافظات، ومن منزل الى منزل، مؤكدا :أنه تم توفير اللقاح ذو الكفاءة العالية، بالإضافة الى وجود مخزون استراتيجى من اللقاحات أيضا للوصول الى المستهدف تحصينه، موضحا أن هناك عقوبات رادعة للمرببين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الامراض الوبائية.

وأضاف مرسى، أنه من بين العقوبات للمربين الممتنعين عن التحصين، حرمان المربى من اى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر بيع المواشى فى الأسواق الغير مرقمة والمسجلة من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.