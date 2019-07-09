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البحرين والفلبين تبحثان علاقات التعاون المشتركة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:51 م
البحرين والفلبين تبحثان علاقات التعاون المشتركة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
أ ش أ

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 بحث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين سارة لو أريولا، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين.
 
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن رئيس الوزراء البحريني أعرب، خلال لقائه المسؤولة الفلبينية، عن ارتياحه للجهود والمساعي المشتركة التي يبذلها مسئولو البلدين لتعزيز وتطوير آفاق التعاون بينهما والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما، مشددا على أهمية التنسيق والدعم المتبادل بين البحرين والفلبين في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية بما يدعم قضايا البلدين ويعزز من ثقلهما وتأثيرهما في كافة المنظمات الإقليمية والدولية.
 
من جهتها، أكدت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين تطلع بلادها إلى مواصلة تطوير العلاقات المتميزة مع البحرين، وفتح مزيد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مشيدة بحرص مملكة البحرين على تطبيق المعايير الدولية في مجال حماية ورعاية العمالة الوافدة، وما تتميز به من قوانين عصرية تتفوق على الكثير من دول العالم، أسهمت في تبوؤ المملكة مكانة متقدمة وسمعة دولية متميزة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة على المستوى العالمي.
 

البحرين

الفلبين

خليفة بن سلمان

العمال المهاجرين

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