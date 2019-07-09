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الآفات الزراعية: سحب 2218 عينة خضر وفاكهة من 14 سوقا لرصد متبقيات المبيدات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:44 م
الآفات الزراعية: سحب 2218 عينة خضر وفاكهة من 14 سوقا لرصد متبقيات المبيدات خضراوات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن إجماليى العينات التى تم سحبها من الخضر والفاكهة بلغت 2218 عينة، وأن سحب العينات ضمن الخطة الوطنية لرصد وتقصى متبقيات مبيدات الآفات الزراعية فى الخضر الفاكهة بالأسواق المحلية فى مصر والتى بدأت من ديسمبر 2018.

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تواصل تطبيق برنامج رصد متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلى بالتعاون مع المعامل المركزية للرقابة على المبيدات، وتحليل لمتبقيات المبيدات، موضحًا إن إجمالى عينات الخضر بلغ 1406 عينة، وإجمالى عينات الفاكهة بلغت 812 عينة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن إجمالى العينات التى تم سحبها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات بلغت 1020، وإجمالى العينات التى تم سحبها بمعرفة المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بلغت 1198، وبلغ معدل تنفيذ الخطة للعام الأول نسبة 100% بهدف الوقوف على حالة متبقيات المبيدات فى المنتجات الغذائية للخضر والفاكهة.

وأوضح عبد المجيد، إنه تم عرض التقرير الأول على وزارة الزراعة، وأنه تم أخذ عينات الخضر والفاكهة من 14 محافظة تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وأسيوط، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة أية منتجات لا تتوافق مع المعايير الدولية لمتبقيات المبيدات حفاظا على الصحة العامة والبيئة.


الآفات الزراعية

متبقيات المبيدات

أسواق الخضر

الإنتاج الزراعى

لجنة المبيدات

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