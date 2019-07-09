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أوامر بالقبض على 176 عسكريا تركيا للاشتباه فى صلتهم بشبكة جولن

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:29 ص
أوامر بالقبض على 176 عسكريا تركيا للاشتباه فى صلتهم بشبكة جولن الشرطة التركية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مكتب الادعاء العام فى اسطنبول اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو2016. وينفي جولن أي صلة له بالأمر.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة جولن.

 


تركيا

جولن

الولايات المتحدة

اردوغان

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