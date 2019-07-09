أردوغان يدمر الاقتصاد.. فايننشال تايمز: إقالة محافظ البنك المركزى ضربة موجعة جديدة للأوضاع الاقتصادية "الهشة".. وتؤكد: الرئيس التركى يلعب بالنار ويخاطر بمستقبله السياسى بعد زيادة الألم على المستهلكين والشركات

كتبت رباب فتحى

سلطت افتتاحية صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على تخبط الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، وقالت إنه بعد أن عانى من خسارتين فى صناديق الاقتراع هذا العام، كان من المفترض أن يحاول الرئيس التركى تقليل خسائره وتقييم الوضع العام، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الهش، لكن ما كان منه إلا أن زاد الوضع سوءا بقراره إقالة محافظ البنك المركزى التركى.

ووصفت الافتتاحية قرار اردوغان بالـ"متهور"، معتبرة أنه إقالة محافظ البنك المركزى، السبت، توحى بأنه ليس في حالة مزاجية للتخفيف من ميوله الاستبدادية أو كبح سياساته الاقتصادية غير التقليدية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركى، قوض مرة أخرى بشكل خطير مصداقية مؤسسة حكومية حيوية والسياسة النقدية لحكومته. يقول الخبراء إن طرد مراد تشتين قايا، كان غير قانوني وأنه يأتي في فترة حرجة بالنسبة لاقتصاد تركيا المحاصر.

وأوضحت الافتتاحية أنه هذا الأسبوع ، من المتوقع أن تستلم الحكومة نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 ، لتجد عضو الناتو نفسها في مسار تصادمى مع واشنطن، الأمر الذى يثير شبح العقوبات الأمريكية، معتبرة ان آخر شيء كانت تحتاجه تركيا هو حادثة أخرى غير ضرورية لضرب المستثمرين ولفرض ضغوط على الليرة المضطربة.

كانت هناك إشارات مبدئية على أن الاقتصاد بدأ في الاستقرار بعد أن تسببت أزمة العام الماضي في القضاء على نسبة 30 في المائة من قيمة العملة ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى ما يزيد عن 20 في المائة ودفع البلاد إلى الركود.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاضطراب كان مدفوعا بشكل كبير بسبب سياسات أردوغان - مثل رفضه العنيد لقبول أن أسعار الفائدة تحتاج إلى رفع لتهدئة الاقتصاد المحموم ، وتطبيق مخطط الإقراض الهائل المدعوم من الحكومة والذي دفع الأسعار إلى زيادة وتسبب فى توسيع العجز في الحساب الجاري. فضلا عن الخلاف مع دونالد ترامب بشأن احتجاز تركيا لقس أمريكى وقراره بتعيين صهره بيرات البيرك وزيرا للمالية مما زاد من قلق المستثمرين.

وتابعت "فايننشال تايمز" أن الاقتصاد خرج من الركود هذا العام بعد طفرة أخرى مدفوعة من الحكومة في الإنفاق الحكومي والبنك قبل الانتخابات البلدية. بدأ التضخم في الانخفاض ، حيث انخفض إلى 15.7 في المائة في يونيو. كما كان هناك حديث عن أن أسعار الفائدة بنسبة 24 في المائة يمكن تخفيفها.



محافظ البنك المركزى التركى

وبعد هذه المكاسب الهشة، يحذر بعض المحللين من خطر الركود المزدوج.

أوضح الناخبون الأتراك مخاوفهم بشأن الإدارة الاقتصادية لأردوغان في الانتخابات المحلية في مارس. ورغم عدم المساواة فى ظل سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان تكبد خسارة مذهلة. لقد هُزم حزب العدالة والتنمية في أنقرة وفقد السيطرة على إسطنبول ، العاصمة التجارية ، لأول مرة منذ توليه السلطة قبل 17 عامًا.

ومع عدم استعداده لقبول إرادة الشعب ، أصر أردوغان على إعادة الانتخابات في اسطنبول. فقد حزب العدالة والتنمية التصويت الثاني في يونيو بهامش أوسع. هذه المرة لم يطعن الرئيس في النتائج. حتى داخل حزبه ، كان الأمل هو أنه بعد دورة مضطربة من الانتخابات يمكن للأمة في النهاية أن تتمتع ببعض الاستقرار والتركيز على إصلاح الاقتصاد.

واعتبرت الافتتاحية أن هذه التطلعات تبدو ساذجة الآن. قليلون هم الذين يعتقدون أن الحاكم الجديد ، مراد أويصال، ، سيكون قادرًا على مواجهة أردوغان - الذى وصف ذات مرة أسعار الفائدة المرتفعة بأنها "أم وأب كل الشرور" - حتى لو أراد ذلك.

ولم يكترث الرئيس حتى بتقديم تفسيراً علنياً لإقالة المحافظ ، الذي كسب ثناء المستثمرين لعدم رضوخه للضغط وخفض أسعار الفائدة قبل الأوان. مع وجود اقتصاد يعتمد على التدفقات الأجنبية ، اعتبرت "فايننشال تايمز" أن أردوغان يلعب بالنار، ويخاطر بالتعجيل بفشله إذا دفع الاقتصاد إلى منحدر ، ولكن فقط بعد أن زاد من الألم على المستهلكين والشركات التركية.