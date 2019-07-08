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نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان: جاري عمل توسعات بمحطات مياه الشرب

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:26 ص
نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان: جاري عمل توسعات بمحطات مياه الشرب محطة مياه - أرشيفيه
الشرقية- فتحية الديب

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قال "محمد بيومي. " نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان، للمرافق، إن مدينة العاشر من رمضان، بها محطة مياه  تعد من أكبر المشروعات التى نفذت فى قطاع مياه الشرب خلال العامين الماضين، وهي محطة عملاقة صممت على أحدث نظم محطات المياة فى العالم لتغذية المدن الجديدة منها العاصمة الادارية الجديدة، وتغذي 4 مدن منها العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق وشمال خليج السويس، وبدر.

 

وأضاف: إن إجمالي الطاقة التصميمية للمحطات مليون و200 ألف لتر مكعب، وهذة الطاقة تترواح ما بين الصيف والشتاء، ويتم حاليا العمل علي إجراء توسعات بالمحطات لتصل طاقتها إلي مليون و800 ألف لتر مكعب.

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

محطة مياه الشرب

جهاز العاشر من رمضان

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